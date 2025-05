salute mentale e forza della poesia

Quando poesia e salute mentale si intrecciano, nascono risultati benefici e inaspettati. Di questo si parlerà domani alle ore 11 in un incontro in programma nella sala del Consiglio del palazzo comunale (piazza del Popolo), in cui lo scrittore David Boschi, anche tramite letture di alcuni versi del suo libro “Apnea“, dialogherà su temi attuali, politici e di salute mentale. Al tavolo con lui saranno Luca Bartolucci e Francesca Rigucci. L’incontro, a ingresso libero e aperto a tutti, "prenderà spunto da alcune letture – spiega Boschi – ma si svilupperà come una chiacchierata, a metà strada tra un’intervista e un podcast. Leggeremo delle poesie per intero, ma anche dei passaggi che serviranno per affrontare delle tematiche legate appunto alla salute mentale e al percorso che affrontano le persone con problemi psichici. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

