Salone Off | al Cecchi Point un' inedita trasposizione teatrale de Il sistema periodico di Primo Levi

Sabato 17 maggio alle ore 20.45, al Cecchi Point, la compagnia Via le Sedie presenta "Il sistema periodico", un’inedita trasposizione teatrale dell'opera di Primo Levi. Inserito nella rassegna Correlazioni Spurie e Salone Off, questo spettacolo celebra i cinquant'anni della pubblicazione che esplora la vita e l'esperienza umano attraverso la lente della chimica.

La compagnia Via le Sedie presenta "Il sistema periodico", un nuovo spettacolo inedito inserito all’interno della rassegna Correlazioni Spurie e del Salone Off, in scena sabato 17 maggio alle ore 20.45 al Cecchi Point. Uscito 50 anni fa, Il sistema periodico di Primo Levi è una raccolta di. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Salone Off: al Cecchi Point un'inedita trasposizione teatrale de "Il sistema periodico" di Primo Levi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salone Off 2025: cosa succede fuori dal Salone del Libro

Scrive esquire.com: Il Salone Off 2025 promette di non deludere le aspettative degli appassionati. Ogni anno Il Salone Internazionale del Libro di Torino non manca mai di essere un circuito affascinante di ...

Salone OFF, la festa del libro dal 9 al 20 maggio con 800 eventi in 400 spazi di Torino

Secondo quotidianopiemontese.it: TORINO – La ventunesima edizione del Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva, si svolgerà dal 9 al 20 maggio 2025. Il Salone Off torna a espandersi a raggiera ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony presenta il nuovo obiettivo FE 50 mm F1.2 G Master per il sistema Alpha, il 60° modello con attacco E.

Alta risoluzione, straordinario effetto bokeh e autofocus ultrapreciso in un design leggero e compatto: questi i punti di forza del nuovo obiettivo di Sony.