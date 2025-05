Salone del Libro ProPal tentano lo sfondamento dei cancelli | respinti

Un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di entrare nel Salone del Libro provando a sfondare i cancelli, scatenando la reazione dei militari delle forze dell'ordine che li ha respinti. La manifestazione è stata organizzata dai gruppi di Torino per Gaza, Non una di meno, Progetto Palestina Cau Torino e Hipster Democratici. Alcuni degli striscioni esposti dai manifestanti recitano "Fuori i sionisti siti dal Salone del Libro. Palestina libera", "La resistenza non si processa Ananali e Mansour liberi", "La Nakba non è finita. La resistenza continua".I manifestanti si sono ritrovati in presidio di fronte all'ingresso di Via Nizza 280 e che hanno protestato al grido di "Torino lo sa da che parte stare. Palestina libera dal fiume fino al mare". I ProPal contestano l'incontro di Nathan Greppi, autore del libro "La cultura dell’odio" in cui lo scrittore analizza i modi in cui si manifesta l'odio nei confronti di Israele e del suo popolo nel mondo della cultura. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it

