Ve lo ricordate Tre cuori in affitto? Mara (Venier), Luciana (Littizzetto) e Fabio (Fazio). Potrebbero davvero essere gli interpreti giocosi di una sit-com dove ci si prende in giro con ferocia fino alle lacrime. Nella sala Oro del Salone del Libro 2025 ecco il terzetto sfilare sul palco delle medie occasioni. Per quelle galattiche c’è l’Auditorium, ma è giovedì e c’è poca ressa. Chiediamo a due signore liguri che impazziscono per Fazio nemmeno fosse Brad Pitt. “Ma hanno per caso scritto un romanzo, un saggio, un manuale della tv?”. Una risponde perfino piccata: “Perché? mica è obbligatorio”. Già. Lo spiega anche Annalena Benini che un anno fa a Lucianina, per non far apparire cattiva la svolta Meloni sotto la Mole, ha assegnato il tema della “Leggerezza”. Così l’incontro non letterario “fare tv con leggerezza” è una rimpatriata tra amici che raccontano un po’ di carriera, paturnie, disgrazie, vene varicose. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salone del Libro, “Fabio non fa mai la pipì in sei ore di Che tempo che fa”: Fazio, Venier, Littizzetto e la tv fatta con leggerezza