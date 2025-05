Arturo Vannino nel Pesce Innamorato di Leonardo Pieraccioni, falegname per lavoro e scrittore per passione, è l’eterno secondo al premio letterario a Badia a Settimo. Poi l’incontro con l’editrice Benincasa cambia il corso della sua vita e il suo libro di favole per bambini vende milioni di copie. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Salone del libro di Torino: premio per Denny Bonicolini, professore della scuola media Cesalpino