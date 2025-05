Salone del Libro 2025 Gigi Buffon intervistato da Paolo Nori | La finale di Champions Inter-PSG? Ecco chi vincerà

Al Salone del Libro di Torino 2025, Gigi Buffon si racconta in un'affascinante intervista con Paolo Nori. Dalla sua adorazione per Blaz Sliskovic all'attesa per la finale di Champions tra Inter e PSG, il leggendario portiere narra storie calcio e cultura, divertendo e commuovendo il pubblico con la sua passione e le sue riflessioni.

“Altro che Platini, da bambino il mio idolo era Blaz Sliskovic”. Gigi Buffon ad altezza Figurine Panini. Al Salone di Torino 2025 va in scena la strana coppia: l’ex portierone di Juve, Parma e PSG intervistato da Paolo Nori, lo scrittore che si commuove leggendo Gogol, Turgenev e guardando le partite vintage con Dino Baggio e Faustino Asprilla. Infiltrati bianconeri uniti per Gigi. La sala Rossa del Salone è gremita di tifosi assetati di autografi. Le biografie vendono. Mancava quella di Buffon – Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi (Mondadori) – scritta nientemeno che dal premio Strega, Mario Desiati (“ci siamo visti venti volte e gliel’ho dettata io”, battutona del portiere). Non che 47 anni sia un traguardo simbolico (morto che parla?). Eppure è un Buffon che vuole dire “solo verità”. Niente di scabroso. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salone del Libro 2025, Gigi Buffon intervistato da Paolo Nori: “La finale di Champions Inter-PSG? Ecco chi vincerà”

