Debutto in vetta per Ranch: a una settimana esatta dalla release, il settimo lavoro in studio di Salmo (Columbia RecordsSony Music Italy) si posiziona direttamente al primo posto tra gli album più venduti della classifica Fimi-Gfk, conquistando la posizione #1 anche nella classifica dei formati fisici cd, vinili e musicassette. Il nuovo viaggio sonoro e visivo di Salmo è anche schizzato nella top 5 della Top Albums Debut Global di Spotify, spiccando tra i top player internazionali come uno degli album più ascoltati al mondo nelle prime 72 ore di pubblicazione. New entry subito al top anche tra i singoli, con Blanco e la sua Piangere a 90: il brano, pubblicato venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Emi Records Italy, aveva già totalizzato, nelle prime 24 ore di uscita, oltre 1 milione di stream tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salmo debutta in vetta con 'Ranch', successo anche per Blanco e Sfera Ebbasta