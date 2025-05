Salis pirata tutte le carte sull’incidente

Dai verbali sull’incidente emerge che la candidata dem ha ammesso di aver urtato la donna mentre stava attraversando con il verde. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salis «pirata», tutte le carte sull’incidente

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bambina di 13 mesi morta in asilo a Liegi: Indagini aperte sull'incidente tragico

Una bambina di 13 mesi è morta in seguito a un tragico incidente avvenuto in un asilo a Liegi, in Belgio.