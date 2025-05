salerno il 20 si presenta la relazione annuale del garante ciambriello

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Prof. Samuele Ciambriello, martedì 20 maggio alle ore 11.00, presso la Sala della Giunta del Palazzo di Città di Salerno, sito in via Roma, presenterà la Relazione Annuale del 2024, realizzata in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, sulle condizioni delle carceri campane, degli SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura), UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) ed altro; in particolare approfondirà nello specifico i dati e le problematiche emerse nel territorio della provincia di Salerno. Per il Garante Ciambriello: “ I dati del 2024 della provincia di Salerno mostrano un quadro difficile: 2 suicidi, 14 tentativi di suicidio, 50 atti di autolesionismo. 🔗Leggi su Anteprima24.it

