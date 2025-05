Salento tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita La donna è grave

Un drammatico episodio ha scosso Otranto, dove un uomo ha tentato di uccidere la moglie sparandole, per poi togliersi la vita con la stessa arma. La donna, gravemente ferita, lotta per la sua vita. Le forze dell'ordine indagano su questo tragico evento che ha segnato una nuova brutale pagina di violenza domestica.

Un uomo ha tentato di uccidere la moglie con un colpo di pistola e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. E' successo a Otranto, in Via Monsignor Gaetano Pollio.

