Salento militare ferito al collo e lasciato davanti all' ospedale | è mistero

Un mistero avvolge il ferimento di un uomo di 44 anni, originario di Campi Salentina, trovato con grav wounds al collo davanti a un ospedale di Casalabate. L'incidente, avvenuto intorno alle 17, solleva interrogativi sull'esatta dinamica del fatto e sull'uso di un'arma da fuoco. Le indagini sono in corso per fare luce sulla situazione.

Mistero su quanto accaduto, sembrerebbe a Casalabate, intorno alle 17: un uomo di 44 anni, di Campi Salentina, è stato ferito al collo, probabilmente con un'arma da fuoco, ed è. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, militare ferito al collo e lasciato davanti all'ospedale: è mistero

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente nel Salento, scontro sulla Statale e l'auto civetta si ribalta: ferito un carabiniere

Riporta msn.com: Scontro tra due vetture e l'auto civetta si ribalta, lievi ferite per un carabiniere nel Salento. Un militare dell'Arma in servizio presso la Compagnia di Tricase, in provincia di Lecce ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elabdellaoui, difensore del Galatasaray ferito da fuochi d'artificio a capodanno. Rischia di perdere la vista.

Il difensore della nazionale norvegese Omar Elabdellaoui, che gioca per la Turchia al Galatasaray, ha subito gravi ferite al viso e ad entrambi gli occhi a causa dei fuochi d'artificio durante i festeggiamenti di Capodanno.