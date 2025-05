Sagra della Fragola a Rossiglione e Passaggi Experience di Vino con degustazioni e prodotti locali

Ritorna a Rossiglione, per la 29^ edizione, la Sagra della Fragola, un evento che celebra il gusto e i sapori locali. Domenica 25 maggio, presso l'Area Expo ex Ferriera, vi aspettano degustazioni di vini e prodotti tipici, accompagnate da emozionanti eventi sportivi. Un'occasione imperdibile per vivere la tradizione e la cultura di questo affascinante borgo!

Anche nel 2025, a Rossiglione, maggio vuole dire Sagra della Fragola: l'evento torna, per la sua 29^ edizione, domenica 25 maggio presso l'Area Expo ex Ferriera alle 14. La manifestazione sarà accompagnata ancora una volta da numerosi eventi ed esibizioni sportive, dal ciclismo al tennis, dalle.

