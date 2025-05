Solo un risultato per la Roma domenica, una vittoria che serve come l’aria per rimanere aggrappato al sogno Champions, sperando poi buone notizie dall’ Allianz Stadium e da San Siro. Di fronte ci sarĂ un Milan delusione totale di questo campionato, attualmente 8° in classifica e sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna, pronto a scendere in campo all’ Olimpico per alimentare le residue speranze Europa (-3 dai giallorossi). Può essere inoltre una serata di riscatto per alcuni singoli dei capitolini, da un Dovbyk il cui futuro in giallorosso resta in bilico ad un Alexis Saelemaekers messo in disparte ultimamente. A marzo era arrivata la doppia esclusione con l’Athletic Club, e nelle ultime tre partite di campionato panchina con Inter e Fiorentina e 4 minuti con l’Atalanta, per un giocatore passato, come i colleghi Hummels e Paredes, da inamovibile a riserva di lusso. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Saelemaekers, il Milan tra campo e futuro: Abraham torna a Roma