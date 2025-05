Sacchi | "I 4 errori del Milan Come si fa a cambiare se sono sono sempre gli stessi a decidere?"

Arrigo Sacchi, nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, analizza la sconfitta del Milan contro il Bologna in finale di Coppa Italia. Criticando i continui errori della squadra, si interroga su come possa avvenire un cambiamento se a prendere decisioni sono sempre le stesse persone. La riflessione si fa urgente e necessaria per il futuro del club.

Nel suo editoriali su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato del ko del Milan contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia: `Vedere. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sacchi: "I 4 errori del Milan. Come si fa a cambiare se sono sono sempre gli stessi a decidere?"

Si legge su calciomercato.com: Nel suo editoriali su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato del ko del Milan contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia: `Vedere il Milan ridotto.

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.