Sacchi | Il Milan non è una squadra e ci sono quattro motivi precisi

Arrigo Sacchi, leggendario allenatore del Milan, analizza la crisi della squadra rossonera dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna. Secondo lui, ci sono quattro motivi specifici che dimostrano come il Milan non riesca a esprimere il proprio potenziale. Scopriamo insieme le sue riflessioni e le problematiche che affliggono il club.

Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha parlato della situazione attuale in casa Milan, dopo il ko in Coppa Italia contro il Bologna. Ecco il suo pensiero 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sacchi: “Il Milan non è una squadra e ci sono quattro motivi precisi”

