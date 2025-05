Sacchi durissimo | Il Milan non è una squadra la società è senza idee Provo dolore per i tifosi e su Conceicao…

Arrigo Sacchi, ex allenatore, esprime il suo dolore per i tifosi del Milan dopo la deludente sconfitta in Coppa Italia. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, critica la mancanza di idee della società e sottolinea la grave crisi che affligge la squadra rossonera, definendola "stagione fallimentare".

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla stagione fallimentare dei rossoneri dopo la sconfitta in Coppa Italia. I dettagli Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione fallimentare del Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia. STAGIONE FALLIMENTARE – «Vedere il Milan ridotto così male mi mette una grande tristezza, perché io sono legato a quell’ambiente, ai . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sacchi durissimo: «Il Milan non è una squadra, la società è senza idee. Provo dolore per i tifosi e su Conceicao…»

Se ne parla anche su altri siti

Sacchi: “Il Milan di oggi non ha un’idea, si procede a tentoni”

Secondo msn.com: Nel pezzo pubblicato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico del Milan ha analizzato il momento negativo dei rossoneri ...

Sacchi: “Il Milan non è una squadra e ci sono quattro motivi precisi”

Da informazione.it: 'Vedere il Milan ridotto così male mi mette una grande tristezza, perché io sono legato a quell’ambiente, ai tifosi, a quei colori'. Così Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha parlato della ...

Arrigo Sacchi tuona contro il Milan ma difende Sergio Conceiçao

Riporta msn.com: "Vedere il Milan ridotto così male mi mette una grande tristezza, perché io sono legato a quell’ambiente, ai tifosi, a quei colori".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrigo Sacchi critica l'Inter: Vincere facendo i debiti significa barare

Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio e commentatore sportivo, ha espresso un giudizio severo sull'Inter durante la presentazione del suo libro "Il Realista Visionario".