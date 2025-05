Sabrina Figuccia nomina Giuseppe Amodeo vice commissario provinciale della Lega per la provincia di Palermo

Sabrina Figuccia ha nominato Giuseppe Amodeo vice commissario provinciale della Lega per la provincia di Palermo, rafforzando così la segreteria provinciale. Amodeo, attuale vice sindaco di Cerda e originario di Termini Imerese, porta la sua esperienza a supporto della Figuccia nel guidare il partito in un momento cruciale.

Si struttura la Lega in provincia di Palermo con nuove responsabilità in seno alla segreteria provinciale retta dal commissario Sabrina Figuccia. Da oggi verrà affiancata da un vice con la nomina di Giuseppe Amodeo, attuale vice sindaco di Cerda. Amodeo, 35 anni, di Termini Imerese, da diversi.

Giuseppe Amodeo nominato Vicesegretario Provinciale della Lega a Palermo

Scrive televideohimera.it: Giuseppe Amodeo vice commissario della Lega per la provincia di Palermo , affiancherà Sabrina Figuccia che lo ha nominato oggi ...

