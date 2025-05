Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana, il nostro giornale offre un ricco inserto culturale di dodici pagine. Scoprite cosa c'è in edicola, disponibile anche per il download dalle 22.30 di venerdì. Tra i temi trattati, l'analisi della nuova Forza Italia di Tajani, che punta su dirigenti radicati nei territori e una maggiore attenzione per le realtà locali.

L'accademia dei provinciali. La nuova Forza Italia di Tajani passa da dirigenti legati ai territori. Meno Milano e Nord, più contee e preferenze. Nevi da Terni, Battistoni da Viterbo, Battilocchio da Tolfa, il romano Barelli: ecco la "Porchetta magica" - di Simone Canettieri Gli abbindolatori. Anche loro resero grande l'America. E la letteratura non li ha dimenticati, da Melville a Fitzgerald. Truffe, imbrogli e seduzioni - di Siegmund Ginzberg Avanti popolo, con ironia. Geppi Cucciari, da Macomer alla Rai, da Sangiuliano a Giuli. E' la brava presentatrice di sinistra, ma senza retorica - di Michele Masneri Il nudo e il nero.

