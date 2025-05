Sabato 17 maggio torna Montecitorio a porte aperte

Sabato 17 maggio, Montecitorio apre le sue porte al pubblico per un evento straordinario in concomitanza con la Notte dei Musei. La manifestazione include, alle ore 20, un emozionante concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Vice Direttore, che allieterĂ la serata in Piazza Montecitorio. Un'opportunitĂ imperdibile per scoprire la storia e la cultura italiana.

ROMA – Sabato 17 maggio, in concomitanza con la Notte dei Musei, nuova edizione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”. In occasione dell’iniziativa alle ore 20 in Piazza Montecitorio si terrĂ l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Vice Direttore Dario Di Coste. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirĂ con l’Inno nazionale e terminerĂ con l’Inno europeo. Nel Corridoio dei Busti di Palazzo Montecitorio, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, i partecipanti potranno visitare la mostra personale dell’artista Lorenzo Marini. L'articolo Sabato 17 maggio torna “Montecitorio a porte aperte” L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sabato 17 maggio torna “Montecitorio a porte aperte”

Approfondimenti da altre fonti

Sabato 17 maggio, torna la Notte Europea dei Musei

msn.com scrive: Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in tutto il Vecchio Continente con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patri ...

Genova, sabato 17 maggio torna il Cravastreet festival

Lo riporta msn.com: Sabato 17 maggio torna il Cravastreet festival, alla sua sesta edizione, organizzata dal Comitato di Quartiere di Via Cravasco con tante novità. Il piazzale dei posteggi di via Cravasco sarà, come ...

Sciopero Trenitalia: revocato quello del 17 maggio e rinviato a un’altra data

Secondo alphabetcity.it: Non si stoppa la corsa dei treni di Trenitalia: tra scioperi e caos in stazione, i treni viaggeranno regolarmente, sabato 17 maggio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande giornata di prevenzione sabato 4 maggio . cittadella della salute alla Cri di Albiano Magra contrio il diabete

“Albiano in salute..tutto l’anno” il progetto di prevenzione mensile attuato dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana (provincia di Massa-Carrara) presieduto da Rita Peroni il 4 maggio prossimo diventerà anche una vera e propria ……cittadella della salute, Grazie al gruppo di specialisti volontari di alto livello coordinati dal prof.