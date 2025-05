Sabato 17 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 17 maggio, 137º giorno dell’anno, segna la fase lunare di gibbosa crescente. In questo giorno ricordiamo San Pasquale Baylón e seguiamo il proverbio: "Maggio ventoso, grano generoso". Scopri le previsioni astrologiche e le curiosità storiche in questo almanacco che celebra il presente e il passato. Sveliamo insieme i misteri di questa data!

