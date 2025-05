(Adnkronos) – Casper Ruud si inchina a Jannik Sinner. Dopo essere stato eliminato, ai quarti degli Internazionali d’Italia 2025, dal tennista azzurro, il norvegese lo ha elogiato in conferenza stampa per una prestazione che, come mostra il punteggio (6-0, 6-1), è stata quasi perfetta: “È la cosa più vicina alla perfezione che abbia visto da giocatore, devo riconoscerlo a Jannik”ha detto il numero sette del mondo, “avevo la sensazione che tirasse ogni colpo a 100 all’ora, sia col dritto che col rovescio”. “Anche quando sentivo alcuni miei colpi piuttosto pesanti e incisivi tornavano ancora più forte”, ha continuato Ruud, “il colpo che mi ha deluso di più è stato il servizio, se avessi servito meglio magari avrei potuto ottenere qualche punto gratis in più. Da fondo ho vinto forse uno o due punti lunghi, anzi ripensandoci forse non ne ho vinto neanche uno. 🔗Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Ruud si arrende a Sinner: “È vicino alla perfezione, in campo l’ho ammirato”