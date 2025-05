Ruud scioccato da Sinner | Un muro tirava a più di 150 km h Sembra avere due diritti

Un autentico dominio. Non se l’aspettava Casper Ruud di dover affrontare un avversario del genere e in quella condizione nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Reduce dalla vittoria a Madrid, il norvegese pensava di poter fare partita contro Jannik Sinner, tornato a Roma a competere dopo tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”. Si è assistito invece a un match a senso unico, vinto da Sinner con lo score di 6-0 6-1 in 64? di gioco. Una prestazione irreale dell’altoatesino e Ruud non ha potuto fare altro che riconoscerne i meriti in conferenza stampa: “ Da avversario in campo è la prestazione più vicina alla perfezione che abbia mai visto. Voglio dire, nei primi 4 game forse ho fatto un paio di gratuiti, cercando di andare per il vincente e sbagliando, ma tutto il resto è venuto fuori dalla sua racchetta, per tutta la durata del match. 🔗Leggi su Oasport.it

