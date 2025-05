Rutte | Putin ha inviato a Istanbul una delegazione di basso livello

Durante il vertice della Comunità politica europea a Tirana, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha commentato l'invio da parte di Vladimir Putin di una delegazione di basso livello ai colloqui con l'Ucraina a Istanbul. Rutte ha definito questa scelta un “errore”, evidenziando l'importanza di un impegno diretto e significativo nel processo negoziale.

Il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Tirana, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un “errore” inviando una delegazione “di basso livello” ai colloqui con l’Ucraina a Istanbul, non presentandosi di persona. “Ora la palla è chiaramente nella sua parte di campo –. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rutte: Putin ha inviato a Istanbul una delegazione “di basso livello”

