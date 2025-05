Russia-Ucraina gelo al tavolo di Istanbul | Mosca chiede la cessione di territori prima del cessate il fuoco

Si è conclusa dopo quasi due ore di discussioni la prima sessione di negoziati tra delegazioni russa e ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul. Lo fanno sapere fonti del ministero degli Esteri russo. Colloqui, quelli mediati dalla Turchia, che nascono con premesse per la verità fragilissime, dopo la rinuncia a partecipare dei due leader Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky così come del presidente Usa Donald Trump. Le prime informazioni che filtrano sembrano confermare tutte le distanze tra le parti. La Russia avanza «richieste inaccettabili» per far fallire i colloqui, ha detto una fonte diplomatica di Kiev all’Afp, precisando che Mosca avrebbe chiesto all’Ucraina di cedere territori prima del cessate il fuoco. Non è neppure chiaro se vi sarà a seguire una nuova sessione di colloqui. Le fonti di Kiev consultate dall’Afp dicono che una ripresa dei negoziati oggi è «possibile», ma non ancora «pianificata». 🔗Leggi su Open.online

