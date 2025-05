Russia e Ucraina scambieranno 1 000 prigionieri nulla di fatto sul cessate il fuoco Kiev insiste | Serve incontro Putin-Zelensky

Russia e Ucraina hanno deciso di scambiare 1.000 prigionieri, ma non è stato raggiunto alcun accordo sul cessate il fuoco. Kiev insiste su un incontro tra Putin e Zelensky. Dopo quasi due ore di negoziati al palazzo Dolmabahce di Istanbul, le delegazioni hanno confermato il risultato dello scambio, lasciando però irrisolte le questioni principali.

Si è conclusa dopo quasi due ore di discussioni la prima sessione di negoziati diretti tra Russia e Ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul. Secondo quanto hanno riferito entrambe le delegazioni, il principale risultato concreto raggiunto sarebbe lo scambio di 1.000 prigionieri per parte. Nel suo resoconto ai media, il capo delegazione russo Vladimir Medinsky va però oltre e aggiunge che Mosca e Kiev avrebbero concordato di mettere entrambe a punto «la propria visione di un possibile cessate il fuoco », da confrontarsi ai prossimi colloqui. Le parti avrebbero infatti convenuto di continuare i negoziati, ha riferito Medinsky, che ha assicurato che la Russia è soddisfatta dei risultati dei negoziati di oggi e «pronta a continuare i contatti». Secondo il il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov nei colloqui si sarebbe anche discussa la possibilità di un incontro «a livello di leader dei Paesi», ossia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Russia e Ucraina scambieranno 1.000 prigionieri, nulla di fatto sul cessate il fuoco. Kiev insiste: «Serve incontro Putin-Zelensky»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sono cominciati i primi negoziati diretti e pubblici fra Russia e Ucraina

Scrive ilpost.it: Sono infine cominciati venerdì, intorno alle 13 ora italiana, i primi negoziati diretti e pubblici fra Russia e Ucraina dopo oltre tre anni di guerra. Sull’incontro in corso a Istanbul, in Turchia, pe ...

Medinsky, concordato scambio 1.000 prigionieri per parte

Come scrive ansa.it: Il capo della delegazione russa a Istanbul, Vladimir Medinsky, ha detto che con gli ucraini è stato concordato uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. (ANSA). ( ...

Guerra Russia-Ukraine: elenco di eventi chiave, giorno 1.150

Lo riporta oltrelalinea.news: Russia e Ucraina scambieranno 246 prigionieri ogni sabato in un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Lo swap, il 13 ° mediato da Abu Dhabi, si aggiungerà a un elenco crescente di scambi dal 2022 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : La Russia ha mentito all'Onu, questa è una guerra mondiale

“Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social.