RUN2U 16a Puntata | la storia di Giorgio Calcaterra Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning

Giorgio Calcaterra, icona dell'ultrarunning, ha dominato il mondo delle 100 km con 3 titoli mondiali e 12 vittorie consecutive alla 100 km del Passatore, un'impresa che lo ha consacrato come "Re Giorgio". In questa puntata di RUN2U, Calcaterra ci racconta la sua incredibile carriera, fatta di passione, determinazione e record impressionanti. Un'intervista esclusiva che ogni runner non può perdere! Ma la puntata non finisce qui! Con lui, anche Sara Pastore, altra grande protagonista dell'ultrarunning, fresca di un fantastico risultato alla Nove Colli Running di Cesenatico 2025. Un perfetto esempio di dedizione e impegno nel mondo delle corse estreme. Inoltre, Lorenzo Lotti torna con i suoi consigli nel segmento #SEMPREDICORSA e il nostro amato "Dalla Pancia della Gara" con video esclusivi e promo di gare imperdibili.

