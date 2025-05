Rubio a Bbc Usa preoccupati da situazione umanitaria a Gaza

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso preoccupazione per la crisi umanitaria a Gaza, sottolineando l'importanza che Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi. Ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti non sono insensibili alle sofferenze della popolazione locale, evidenziando la complessità della situazione in corso.

Gli Stati Uniti sono "preoccupati" dalla situazione umanitaria a Gaza. Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio alla Bbc chiedendo nuovamente ad Hamas di arrendersi e liberare gli ostaggi. "Detto questo non siamo immuni o insensibili alle sofferenze della popolazione di Gaza e sono che ci sono opportunit√† per fornire aiuto", ha osservato Rubio. 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Rubio a Bbc, Usa preoccupati da situazione umanitaria a Gaza

