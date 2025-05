Rubava energia elettrica al vicino di casa

Un tentativo di frode elettrica ha scosso il quartiere di Latina, dove un settantacinquenne ha denunciato il vicino per furto aggravato. L'anziano, esasperato da bollette sempre piĂą salate, ha segnalato ai carabinieri che il suo vicino stava sottraendo energia elettrica dalla sua abitazione, causando un danno economico considerevole.

