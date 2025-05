Ruba due paia di occhiali da sole in un negozio e scappa a piedi va poco lontano

Due paia di occhiali da sole sono stati rubati da un 33enne originario del Sudamerica in un negozio di Santa Margherita Ligure. Durante un'operazione di controllo, i carabinieri hanno arrestato l'uomo, che ha tentato di fuggire a piedi, mentre un suo complice è stato successivamente identificato e denunciato.

I carabinieri di Santa Margherita Ligure, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato un 33enne originario del Sudamerica per furto. L'uomo, con la complicità di un connazionale successivamente identificato e denunciato, ha rubato in un negozio del centro due.

