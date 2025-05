Rouhi Juventus cessione da non escludere | può essere utilizzato come contropartita per arrivare a… L’ultima idea di mercato

Jonas Rouhi potrebbe essere al centro di strategie di mercato in casa Juventus. La sua cessione, sebbene non certa, non è da escludere e potrebbe fungere da contropartita per un nuovo acquisto. Scopriamo le ultime novità su questa intrigante prospettiva per il futuro della squadra bianconera.

Rouhi Juventus, cessione da non escludere: può essere utilizzato come contropartita per arrivare a. L'ultima idea di mercato in casa bianconera. Il futuro di Jonas Rouhi potrebbe anche essere lontano da Torino. Uno scenario da non scartare completamente secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, che svela anche la strategia del mercato Juventus. Stando a quanto si apprende la Vecchia Signora potrebbe inserire il giovane terzino nell'operazione con l' Udinese per Lucca, attaccante molto che gode di grande gradimento dalle parti della Continassa.

Savona, Mbangula e Rouhi: la Juventus fiuta nuove occasioni sul mercato

Se da un lato la Juventus è totalmente concentrata sul rush finale di campionato, dall`altro è impossibile non proiettarsi verso le scelte che delineeranno la prossima.

Rouhi torna titolare? C'è anche questa clamorosa idea per sostituire Cambiaso: le ultimissime verso Lazio Juve

Rouhi torna titolare? C'è anche questa clamorosa idea per sostituire Cambiaso: le ultimissime verso la sfida in programma sabato tra Lazio e Juve Sabato la Juventus tornerà in campo in occasione della ...

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli vicino alla prima cessione per il mercato estivo

Calciomercato Juventus. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli è pronto a fare piazza pulita con alcuni giocatori al termine della stagione.

