romina falconi pubblica l album rottincuore un progetto che include anche il cinema

Fuori oggi Rottincuore, terzo album di studio di Romina Falconi, un concept album e un viaggio nella psiche umana, accompagnato da un docufilm. Fuori oggi Rottincuore, terzo album di studio di Romina Falconi dopo Biondologia e Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio, è un concept album composto da 13 brani, anticipato dai singoli La Suora, Lupo Mannaro, Maria Gasolina, La Solitudine di una Regina e Io Ti Includo. Pensato come un viaggio nella psiche umana, ogni brano esplora un atteggiamento estremo e presenta una galleria di peccatori, personaggi segnati da ombre, vizi, disturbi e sindromi ben in vista. Alcuni lottano con vere e proprie patologie, mentre altri non sono riusciti ad adattarsi ai modi e ai costumi del loro tempo. Ogni protagonista cerca di fare del suo meglio, ma ha un intero mondo da ricostruire; il loro obiettivo non è vincere, ma compiere ciò che ci si aspetta da loro. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

