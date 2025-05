Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I giallorossi vogliono tenere vive le speranze di raggiungere il quarto posto, mentre i rossoneri si giocano l’ultima chiamata per entrare in una competizione europea. Roma vs Milan si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno perso una imbattibilità che durava da ben 19 partite perdendo contro l’Atalanta. Un ko che adesso li costringe ad inseguire, seppure di un solo punto, Juventus e Lazio appaiate al quarto posto. La squadra di Ranieri si giocherà quindi il tutto per tutto per Conference, Champions o Europa League. Smaltita la delusione per la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, i rossoneri devono riprendere la corsa per un posto in Europa. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roma vs Milan: le probabili formazioni