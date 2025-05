Roma torna di moda Frattesi | folta concorrenza all’orizzonte

La Roma guarda già al futuro e, per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, è pronta a tornare su un nome che da anni infiamma i sogni dei tifosi giallorossi: Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 dell’Inter è cresciuto nel vivaio romanista e, pur non avendo mai esordito in Prima Squadra, ha sempre manifestato un forte attaccamento alla maglia capitolina. Un legame profondo, mai interrotto, che oggi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Trattativa difficile ma possibile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Roma sarebbe pronta a muoversi seriamente per Frattesi, qualora da Milano arrivasse un’apertura. L’Inter, in caso di necessità economiche, potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte, e a Trigoria si lavora per farsi trovare pronti. 🔗Leggi su Sololaroma.it

