Fermato un uomo senza fissa dimora dopo una colluttazione con una guardia giurata. ROMA – Un 44enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione Nomentana con l’accusa di rapina. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre due bagagli a due passeggeri appena giunti all’autostazione Tibus, in largo Guido Mazzoni. Una guardia giurata, accortasi del tentativo di furto, ha cercato di fermarlo, ma il 44enne avrebbe opposto resistenza con degli spintoni, nel tentativo di darsi alla fuga. L’arrivo tempestivo dei militari ha permesso il suo definitivo blocco e il recupero della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Portato davanti al giudice per il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, tenta di rubare bagagli all’autostazione Tibus: arrestato 44enne