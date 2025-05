Roma sgomberato insediamento abusivo a Selva Candida

Nella mattinata di ieri, la Polizia Locale di Roma Capitale ha sgomberato un insediamento abusivo a Selva Candida, restituendo un'area verde di circa 2.000 metri quadrati al decoro urbano. L'intervento, che ha riguardato una zona adiacente a un parco giochi, segna un passo importante per la riqualificazione del quartiere.

L’area verde adiacente a un parco giochi restituita al decoro urbano. CRONACA DI ROMA – Un’area verde di circa 2.000 metri quadrati è stata bonificata dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel quartiere Selva Candida, a nord-ovest della cittĂ . In via Gaverina, gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario hanno rimosso un insediamento abusivo situato accanto a un parco giochi frequentato da famiglie e bambini. L’intervento, coordinato con l’Ufficio Servizio Giardini del Municipio XIV e gli operatori di Ama, ha previsto lo sfalcio della vegetazione e la rimozione di materiali e rifiuti per un volume complessivo di circa un metro cubo. L’area, di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale, ospita anche una colonia felina regolarmente censita dal Comune. L’operazione rientra nelle attivitĂ ordinarie e straordinarie di controllo del territorio, volte a garantire sicurezza pubblica e tutela del patrimonio ambientale. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, sgomberato insediamento abusivo a Selva Candida

