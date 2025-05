Roma Ranieri | Scudetto 2026? Quest’estate non possiamo sbagliare acquisti

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha sottolineato l'importanza fondamentale della prossima campagna acquisti nella corsa allo scudetto 2026. In conferenza stampa, ha esaminato il mercato estivo, affermando che la squadra non può permettersi errori decisivi, specialmente con le restrizioni in vista. L'attenzione è rivolta alla sfida contro il Milan, cruciale per il futuro.

La Roma non può sbagliare mercato. Questo il sunto delle parole di Claudio Ranieri, tecnico giallorosso, che ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica sera contro il Milan. “La prossima campagna acquisti per costruire una Roma da scudetto? Abbiamo due mercati ristretti, cercheremo di sbagliare il meno possibile. Spesso non vince la più forte, ma chi ha costruito qualcosa”, ha dichiarato l’allenatore di San Saba che ha poi fatto un paragone con l’ Atalanta di Gasperini ( ultima squadra affrontata dai giallorossi ), ormai un top club della nostra Serie A. Ranieri Roma – Serie A Enilive 20242025 “L’Atalanta è stata formata in nove anni, noi dobbiamo migliorare e abbiamo iniziato a mettere le fondamenta. Vogliamo costruire una squadra che sia un orgoglio per i tifosi”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Ranieri: “Scudetto 2026? Quest’estate non possiamo sbagliare acquisti”

