Roma Ranieri | "Non possiamo sbagliare sul mercato Rigore a Bergamo? Resto della mia idea"

Claudio Ranieri, alla vigilia del suo 500esimo incontro in Serie A, ha rilasciato dichiarazioni importanti in conferenza stampa. Ribadendo l'importanza di un mercato oculato e la fiducia nelle sue idee, il tecnico analizza la sfida imminente contro il Milan e il rigore concesso a Bergamo, sintetizzando le aspettative e le pressioni di questo momento cruciale.

Claudio Ranieri ha parlato in conferena stampa a due giorni dalla partita contro il Milan. Sarà la sua 500esima panchina in Serie A e l`ultima. 🔗Leggi su Calciomercato.com

