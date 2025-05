Roma Primavera a valanga Coletta e Marazzotti trascinano Falsini | Atalanta battuta 4-1

La Roma Primavera chiude la regular season in grande stile, trionfando 4-1 contro l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato. Grazie alle brillanti performance di Coletta e Marazzotti, la squadra di Gianluca Falsini consolida così il primo posto, coronando una stagione di altissimo livello con una vittoria convincente.

Si conclude in bellezza la regular season della Roma Primavera, che bette 4-1 l’Atalanta nell’ultima giornata della Serie A. Un successo netto per la formazione di Gianluca Falsini, che consolida così il primo posto in classifica al termine di un campionato di altissimo livello, con una nuova accelerazione verso la fase finale che ha staccato ulteriormente le inseguitrici, Inter e Sassuolo su tutte. Al Tre Fontane è stato un nuovo pomeriggio di spettacolo fornito dai giovani giallorossi, che portano a casa altri tre punti grazie ad una prestazione convincente nonostante qualche assenza. Il 4-1 è firmato dall’autogol di Rinaldi e dalle reti di Marazzotti e Coletta nella prima frazione, mentre nella ripresa l’ Atalanta prima accorcia le distanza e poi viene rispedita a tre gol di distanza proprio al 90?. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera a valanga, Coletta e Marazzotti trascinano Falsini: Atalanta battuta 4-1

