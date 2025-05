Non riesce l'impresa a Lorenzo Musetti: il primo finalista degli Internazionali d'Italia 2025 è Carlos Alcaraz. Per il numero 3 del ranking Atp, forse il massimo interprete in circolazione sulla terra rossa, si tratta della prima finale capitolina in carriera. In un Foro Italico pienissimo (e stasera si replica con l'altra semifinale, Sinner-Paul), il carrarino numero 9 al mondo cede in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (4) dopo 2 ore e 2' di gioco. Fatale una prima di servizio che non funziona come si deve, il vento che spesso lo disturba e troppi errori nei momenti clou nei quali poteva svoltare il destino del match. Musetti parte male, contratto: il primo set è subito in salita e nonostante Alcaraz non sia nella sua giornata più scintillante termina senza troppi sussulti. Assai più combattuto il secondo, tra break e contro-break con Musetti che arriva a un passo dal pareggio sul tie-break, sul 5-4, per poi cedere negli ultimi due scambi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, Musetti ko con Alcaraz ma il punto del torneo è il suo