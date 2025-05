Roma Musetti-Alcaraz | ora l' azzurro serve per portarsi al tiebreak Live 3-6 5-6?Paolini Errani in finale

A Roma, il musetto di Alcaraz è in attesa di un tiebreak decisivo contro Paolini ed Errani in finale. Lorenzo, reduce da vittorie contro Medvedev e Zverev, si prepara a una nuova sfida sul Centrale. Il giovane spagnolo, in ottima forma, ha ceduto soltanto un set nel torneo. Emozioni e sorprese continuano!

Lorenzo pronto a un'altra battaglia sul Centrale dopo aver già eliminato Medvedev e Zverev. Spagnolo in grande forma (ha perso solo un set) 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, Musetti-Alcaraz: ora l'azzurro serve per portarsi al tiebreak Live 3-6, 5-6?Paolini Errani in finale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti-Alcaraz diretta Internazionali di Roma: segui la semifinale di tennis di oggi

Segnala msn.com: Sulla terra rossa del Foro Italico l'azzurro sfida lo spagnolo e in palio c'è il pass per la finale del Masters 1000 capitolino: tutti gli aggiornamenti ...

Diretta Musetti-Alcaraz oggi a Roma 2025, semifianle live risultato

informazione.it scrive: Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia e oggi, venerdì 16 maggio, sfida Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Roma alle 15:30. I due si affrontano per la quinta volt ...

Diretta Musetti Alcaraz/ Internazionali d’Italia 2025 Roma streaming video Rai 2: Lorenzo sogna! (16 maggio)

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Musetti Alcaraz Internazionali d'Italia 2025 Roma streaming video Rai Due: Lorenzo sogna in grande nella semifinale al Foro Italico.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.