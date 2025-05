Roma Musetti-Alcaraz | Lorenzo aggressivo nel 2 set c' è subito il break Live 3-6 1-0?Paolini Errani in finale

Roma ospita una sfida avvincente, con Lorenzo pronto a colpire aggressivamente nel secondo set, segnando subito il break. In finale, Paolini e Errani si contendono il titolo, mentre Lorenzo, reduce da vittorie su Medvedev e Zverev, affronta un spagnolo in grande forma, che ha ceduto solo un set. Una battaglia spettacolare sul Centrale è alle porte!

Lorenzo pronto a un'altra battaglia sul Centrale dopo aver già eliminato Medvedev e Zverev. Spagnolo in grande forma (ha perso solo un set) 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, Musetti-Alcaraz: Lorenzo aggressivo nel 2° set, c'è subito il break Live 3-6, 1-0?Paolini Errani in finale

Diretta Musetti Alcaraz/ Internazionali d’Italia 2025 Roma streaming video Rai 2: Lorenzo sogna! (16 maggio)

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Musetti Alcaraz Internazionali d'Italia 2025 Roma streaming video Rai Due: Lorenzo sogna in grande nella semifinale al Foro Italico.

Diretta Live Musetti-Alcaraz Semifinale Internazionali d'Italia: avvio shock per Lorenzo, Carlos avanti di due break

Si legge su sport.virgilio.it: Diretta Live del match tra Musetti e Carlos Alcaraz valevole per la semifinale agli Internazionali d'Italia. Chi vince affronta Sinner o Paul in finale.

Musetti-Alcaraz in diretta, la semifinale degli internazionali di Roma LIVE: chi vince affronta Sinner o Paul in finale

Riporta fanpage.it: La diretta di Musetti-Alcaraz oggi agli Internazionali di Roma 2025: la cronaca della semifinale di tennis e gli aggiornamenti live ...

