Roma Musetti-Alcaraz | l' azzurro lotta ma si arrende al tiebreak Live 3-6 6-7?Paolini Errani in finale

A Roma, il torneo di tennis infiamma gli appassionati: Musetti lotta con grinta ma cede al tiebreak, mentre Paolini ed Errani si affrontano in finale. Lorenzo è pronto per una nuova sfida sul Centrale dopo aver eliminato Medvedev e Zverev, mentre il suo avversario spagnolo mostra una forma eccezionale, avendo perso solo un set finora.

