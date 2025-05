Roma Musetti-Alcaraz | due break di fila per Lorenzo momento chiave Live 3-6 2-1?Paolini Errani in finale

A Roma, l'attenzione è tutta rivolta a Lorenzo Musetti, che con due break di fila si prepara a un'altra intensa sfida sul Centrale. Dopo aver eliminato Medvedev e Zverev, il giovane talento italiano affronta un avversario in grande forma, mentre Paolini e Errani si sfidano per un posto in finale. Una giornata di tennis da non perdere!

Lorenzo pronto a un'altra battaglia sul Centrale dopo aver già eliminato Medvedev e Zverev. Spagnolo in grande forma (ha perso solo un set)

Diretta Live Musetti-Alcaraz Semifinale Internazionali d'Italia: avvio shock per Lorenzo, Carlos avanti di due break

Come scrive sport.virgilio.it: Diretta Live del match tra Musetti e Carlos Alcaraz valevole per la semifinale agli Internazionali d'Italia. Chi vince affronta Sinner o Paul in finale.

Internazionali di tennis: in campo Alcaraz-Musetti 4-3 nel primo set.

Si legge su ansa.it: Le due azzurre, campionesse in carica di doppio a Roma, hanno battuto in due set Andreeva-Shnaider. Domani Mattarella alla finale tra Jasmine e-Gauff. In campo stasera anche Sinner-Paul. (ANSA) ...

Musetti-Alcaraz diretta Internazionali di Roma: segui la semifinale di tennis di oggi

Da msn.com: ROMA - Continua il sogno di Lorenzo Musetti sulla terra rossa del Foro Italico, dove l'azzurro sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz nella prima semifinale degli Internazionali d'Italia. Chi avrà la meglio ...

