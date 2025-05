Roma-Milan probabili formazioni | Dovbyk dal 1? la scelta su Pisilli

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro l'Atalanta, con l'obiettivo di recuperare terreno nella corsa alla Champions League. Le probabili formazioni vedono la possibile conferma di Dovbyk dal primo minuto, con Pisilli nel mirino. È tempo di ripartire e accumulare punti nelle ultime gare del campionato.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per la Roma è tempo di tornare in campo. La sconfitta patita con l’Atalanta non deve fermare la rincorsa Champions League dei giallorossi, chiamati a a ritrovare la retta via. L’obiettivo è quello di mettere quanti più punti possibili in cascina nelle ultime due partite, raggiungendo così la quarta posizione in classifica. La prima di queste andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 20:45 con il Milan. Uno spareggio cruciale per i capitolini, desiderosi di mettere al tappeto una squadra reduce dalla finale di Coppa Italia persa con il Bologna. Claudio Ranieri si troverà di fronte alla sua ultima apparizione allo stadio Olimpico, in una serata dalle mille emozioni. Il coach di Testaccio starebbe delineando lo scacchiere a cui affidarsi, con gli ultimi dubbi da risolvere. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Milan, probabili formazioni: Dovbyk dal 1?, la scelta su Pisilli

