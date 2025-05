Roma-Milan l’ultima notte di Ranieri all’Olimpico | in gioco Europa e sogno Champions

Domenica sera all'Olimpico si consumerà un momento indimenticabile: l'ultima notte di Claudio Ranieri alla guida della Roma. In campo, una sfida che non è solo sport, ma un calderone di emozioni, ambizioni e sogni di Champions. Tra cuori che battono e calcoli strategici, il destino del club si gioca in una serata che segnerà il futuro.

Domenica sera lo stadio Olimpico sarà teatro di una serata speciale. Una partita che intreccia emozione e ambizione. Claudio Ranieri si siederà per l’ultima volta sulla panchina giallorossa davanti alla sua gente. Una notte che unisce storia e futuro, cuore e calcoli, sentimento e classifica. Lì, in quello stadio, dove la squadra ha costruito il proprio fortino, ritrovando forza, diginità ed identità. Roma-Milan sarà un tripudio di emozioni, ma anche una sfida decisiva per il destino europeo del club. Ci si gioca la possibilità più che concreta di restare aggrappati al sogno Champions e di blindare un posto in Europa, ancora non scontato. Fattore Olimpico: la Roma ha costruito in casa il suo fortino. Claudio Ranieri vivrà l’ultima panchina all’Olimpico da allenatore della Roma. Davanti alla sua gente, nella sua città. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Milan, l’ultima notte di Ranieri all’Olimpico: in gioco Europa e sogno Champions

