Guai per il tecnico in vista del big match tra Roma e Milan: l’attaccante è a rischio per domenica sera. Dopo la cocente sconfitta per 0-1 nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan domenica sera tornerà “sul luogo del delitto”, allo Stadio Olimpico dove affronterà la Roma. Entrambe le compagini sono ancora in corsa per ottenere il quarto posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sergio Conceiçao, però, potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti. Roma-Milan, Conceiçao nei guai: l’attaccante è a rischio per il big match. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, arrivano brutte notizie per Sergio Conceiçao. Nel Milan, per il big match dello Stadio Olimpico contro la Roma, potrebbe non esserci Samuel Chukwueze. Roma-Milan, Conceiçao nei guai: l’attaccante è a rischio per il big match – LaPresse – rompipallone. 🔗Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Roma-Milan, guai per il tecnico: l’attaccante è a rischio