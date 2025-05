Roma Milan all’orizzonte | sfida tra i pali fra Svilar e Maignan

La sconfitta per 2-1 con l’Atalanta ha smorzato l’entusiasmo in casa Roma. Le prossime due partite saranno cruciali per i giallorossi, chiamati a mettere in cascina 6 punti per credere ancora alla qualificazione in Champions League. Il quarto posto è alla portata e servirà mandare un chiaro segnale alla concorrenza, per raggiungerlo. I capitolini starebbero delineando il loro miglior scacchiere in vista della prossima gara con il Milan, in programma domenica 18 maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con il Bologna e desiderano, quindi, rialzare la testa nel migliore dei modi. Claudio Ranieri è consapevole delle difficoltà di questa sfida e si affiderà ai migliori elementi del suo scacchiere. Il focus va necessariamente tra i pali, lì dove prenderà vita un duello tra due portieri di alto calibro. 🔗Leggi su Sololaroma.it

