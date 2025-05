Roma l’Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti

L'Ordine dei Medici di Roma propone l'introduzione di QR code 'anti-abusivi' negli studi medici, per garantire la trasparenza e la sicurezza dei professionisti. Questa iniziativa, presentata dal presidente Antonio Magi, mira a consentire ai pazienti di verificare la validità delle credenziali dei medici, assicurando così un accesso alla salute più sicuro e informato.

(Adnkronos) – Un Qr code 'anti-abusivi' negli studi medici per aiutare il cittadino a verificare "che il professionista a cui si rivolge abbia le carte in regola per fornire le risposte di salute richieste". Una proposta che il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, poterà all'attenzione del Governatore del Lazio Francesco Rocca, "che .

Roma, l'Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti

