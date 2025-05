Roma-Latina l’annuncio di Rocca | Vicini a soluzione con il Ministero Arriverà fino a Fondi

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato importanti sviluppi per l'autostrada Roma-Latina, ritenuta cruciale per il territorio. Con la collaborazione del ministero, sembra che si stia avvicinando una soluzione definitiva, con prospettive di finanziamenti nei prossimi anni. Rocca ha indicato il 2025 come "l'anno giusto" per vedere realizzati questi ambiziosi progetti.

Importati, e a quanto pare, imminenti novità per quanto riguarda l’autostrada Roma-Latina. Della tanto chiacchierata arteria è tornato a parlare nuovamente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che aveva definito proprio il 2025 come "l'anno giusto"; e lo ha fatto nel corso del. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Roma-Latina, l’annuncio di Rocca: “Vicini a soluzione con il Ministero. Arriverà fino a Fondi”

