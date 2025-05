Roma il Tevere restituisce un cadavere

Roma, un macabro ritrovamento scuote la città: il Tevere restituisce il cadavere di un uomo di circa quarant'anni, apparentemente straniero. Il corpo, rinvenuto nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II dai Vigili del Fuoco, presenta segni di decomposizione, ma non evidenti ferite. Le indagini sono ora in corso per identificare la vittima e chiarire le circostanze della morte.

23.14 Nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo,apparentemente straniero e sulla quarantina, avvistato da alcuni passanti nel Tevere. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione ma privo di evidenti segni di violenza, è stato trasportato sulla banchina del lungotevere degli Altoviti Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e il Nucleo Investigativo, che hanno avviato i rilievi scientifici in attesa del medico legale per l'esame autoptico. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

